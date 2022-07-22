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Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor

Aydın'da etkili olan sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

Aydın'da etkili olan sıcak hava insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları da gölge alanlarda serinlemeye çalıştı.

Aydın'da hava sıcaklığının gündüz 35-40 dereceye yükselmesiyle birlikte insanlar kadar hayvanlar da kendilerine serin yerler aramaya başladı. Sokak hayvanları ağaç gölgeleri, araçların altları gibi pek çok yere sığınarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan korunmak isteyen sokak hayvanları kimi zaman renkli görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının en yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde kent sokakları da boş kaldı. İnsanlar sıcak hava dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih etti. Aydınlı hayvanseverler sokak hayvanlarının sıcak havalarda mağdur olmamaları için vatandaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama koymaya davet etti. - AYDIN

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