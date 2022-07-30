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Sıcak hava çocukları da etkiledi, parkları boş kaldı

Sıcak hava çocukları da etkiledi, parkları boş kaldı Aydın'ın Efeler ilçesinde artan sıcak hava, çocukları da etkiledi.

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Sıcak hava çocukları da etkiledi, parkları boş kaldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde artan sıcak hava, çocukları da etkiledi. Termometrelerin yaklaşık 40 dereceyi göstermesi ile birlikte çocuk parkları da boş kaldı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da artan sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Efeler ilçesinde termometreler yaklaşık 40 dereceyi gösterirken çocuk parkları boş kaldı. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan ve çocukların yoğunluk oluşturduğu parklardan olan çocuk parkı da gün içerisinde sessizliğe bürünürken, aileler, sıcak havada güneş çarpması nedeniyle çocuklarını parklara götürmemeyi tercih ediyor. Okulların tatile girmesi dolayısıyla tatil günlerinin birçoğunu parklarda geçirmeyi planlayan çocuklar, sıcak havalar nedeniyle planlarını gerçekleştiremiyor. Uzmanlar ise, sıcak havadan korunmak için çocukların güneş altında fazla kalmamaları gerektiğini belirtiyor.

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Yerel

Türkiye Efeler Aydın Yerel Haberler

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