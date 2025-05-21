Sıcak Hava Balonu Zorunlu İniş Gerçekleştirdi

Sıcak Hava Balonu Zorunlu İniş Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de uçuş süresinin dolması nedeniyle zorunlu iniş yapan sıcak hava balonunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Yolcular AFAD ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edildi.

Nevşehir Valiliği'nden güvenli iniş yapan sıcak hava balonuyla ilgili yapılan açıklamada; "Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir" denildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sabah saat 05.00'te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir.

Balon, hava şartları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim

Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.