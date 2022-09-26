SİBERAY ekipleri vatandaşı bilgilendiriyor Yerel Haberler Kırşehir'de, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBERAY) ekipleri vatandaşı bilgilendiriyor. Kırşehir'de, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBERAY) ekipleri vatandaşı bilgilendiriyor. İl genelinde yapılan çalışmalarda ekipler, vatandaşları bilgilendirmek için çalışma yürütüyor. Vatandaşın yoğun kullandığı caddeler üzerinde çalışma yapan ekipler, 'Oltalama Tuzağı', 'iletişim yoluyla dolandırıcılık', 'hesap bilgileri güvenliği' gibi konularda uyarılarda bulunuyor. SİBERAY polisleri vatandaşlardan güvenilir olmayan internet siteleri üzerinden alış veriş yapmamaları ve kişisel bilgilerin de verilmemesi noktasında tavsiyelerde bulunuyor. - KIRŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Siber Suçlarla Mücadele Kırşehir Yerel Haberler

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