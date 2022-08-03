Siber boyutta müzik eğitimi

Yaşar Üniversitesinin ortaklarından biri olduğu Siber Boyutta Müzik Yükseköğretimi (MUSENSE) projesi, Erasmus+Yükseköğretim Alanında İş birliği Ortaklıkları projesi çerçevesinde fon almaya hak kazandı. Proje ile müzik eğitiminde kullanılacak yenilikçi bir müfredatla müziğin ve performansın dijital dünyaya aktarılması, daha büyük bir etki bırakmak ve daha fazla dinleyiciye ulaşmak için performansların dijital teknolojiler aracılığıyla yayılması amaçlanıyor.

Beş farklı yükseköğretim kurumu ve bir uluslararası derneğin ortak çalışmasıyla Türkiye, İtalya, Belçika, Yunanistan ve İsveç'i bir araya getiren, Yaşar Üniversitesinin ortaklarından biri olduğu Siber Boyutta Müzik Yükseköğretimi projesi 2 yıl sürecek. Projenin koordinatör kuruluşu İtalya'nın Palermo kentindeki Palermo Konservatuvarı iken, ortak kuruluşları arasında İzmir'den Yaşar Üniversitesi, Belçika'dan Avrupa Konservatuarlar Birliği (AEC) ve Erasmus Belçika Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi, Yunanistan'dan İyon Üniversitesi ve İsveç'ten Lunds Üniversitesi bulunuyor. Projenin Yaşar Üniversitesindeki ekibinde ise Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Susanni ile Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paolo Susanni oluşturuyor.

Müzik alanındaki öğretmenlerin, öğrencilerin ve sanatçıların Covid-19 salgınının oluşturduğu değişikliklere adapte olabilmesini sağlamanın amaçlandığı projeyle aynı zamanda, pandeminin müzik performanslarına olan etkisinin hafifletilmesi, dijital imkanlarla yeni performans yöntemlerinin oluşturulması ve kullanılması hedefleniyor. Proje, müzik eğitiminde kullanılacak yenilikçi bir müfredatla müziğin ve performansın dijital dünyaya aktarılması, daha büyük bir etki bırakmak ve daha fazla dinleyiciye ulaşmak için performansların dijital teknolojiler aracılığıyla yayılmasını içeriyor. Proje çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla Covid-19 sonrası dönemde, dijital ve siber dünyada daha etkileyici müzik performansları sunabilmek için modeller ve eğitimler sağlanacak. Yaşar Üniversitesi, bu proje altında Siber Performansta Uygulamalı Modeller isimli bir dersi ve Müzik Performansında Yeni Sınırlar isimli bir çoğaltıcı etkinliği yürütecek. - İZMİR