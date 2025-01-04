Sibel Kalender, AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Seçildi

Ak Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Sibel Kalender seçildi.

Mudanya Müftülük konferans salonunda AK Parti 7. Kadın Kolları İlçe kongresinde gerçekleşen seçimle AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığına mevcut başkan Sibel Kalender seçildi. İlk olarak divan heyeti için sunulan liste kabul edilerek divan heyetine, Divan Başkanı İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşegül Porsuk Altın seçilirken, Divan Başkan Yardımcılarına, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Mehtap Odabaş, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mine Özer, Divan Katip Üyeliklerine ise, İlçe Kadın Kolları Yöneticileri Nurdan Karasubaşı ve Hanife Kutlu seçildi.

Başkan Kalender, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Kadın olmak hayatın her alanında emek ve mücadeleyle şekillenen bir hikaye yazmak demek. Ama bizim hikayemiz sadece kendimize değil, ülkemize ve geleceğimize ışık tutuyor. Bizler sadece siyasetin bir parçası değil, aynı zamanda değişimin, dönüşümün ve kalkınmanın öncüleriyiz. En önemlisi de bir dünya liderinin arkasında dağ gibi duran ak kadınlarız. Birlikte yazdığımız bu hikaye, gelecek nesillere bırakacağımız miras olacaktır" sözleriyle kadınının siyasetteki önemine değindi. Başkan Kalender kongreye katılım gösterenlere teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kaan Gürbüz ve partililer katıldı. - BURSA