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SİAD'dan bin Ramazan kolisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SİAD'dan bin Ramazan kolisi

SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk, Sinop ve ilçelerine bin koli gıda desteği yapacaklarını açıkladı.

SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk, Sinop ve ilçelerine bin koli gıda desteği yapacaklarını açıkladı.

"Doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara" diyerek yola çıkan SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk, bir ahde vefa projesine daha imza atarak bu yılda "Bin hanede bin Ramazan" diyerek, Sinop ve ilçelerine bin koli gıda desteği yapacaklarını açıkladı. Öztürk, SİAD olarak tamamen yönetim kurulu üyeleri ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlattıkları gıda kolilerini, Sinop'taki sekiz ilçe için ayrı ayrı çalışma yaparak, bu ilçelerde bulunan ihtiyaç sahiplerine kaymakamlık ve belediyeler vasıtasıyla ulaştıracaklarını kaydetti. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinop, Yerel, Haberler

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