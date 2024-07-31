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SGK Kayseri İl Müdürlüğü, Gültepe Mahallesi'nde bir daireyi satışa çıkardı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir daireyi satmak için ihaleye çıktı. İhale, 3 Ağustos'ta açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü konut satışı gerçekleştirmek için ihaleye çıktı.

SGK Kayseri İl Müdürlüğü, Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin satılması için ihaleye çıktı. Açık artırma usulüyle 3 Ağustos'ta yapılacak olan ihalenin rayiç bedeli ise 600 bin TL olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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