SGK Kayseri İl Müdürlüğü, Gültepe Mahallesi'nde bir daireyi satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü konut satışı gerçekleştirmek için ihaleye çıktı.

SGK Kayseri İl Müdürlüğü, Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin satılması için ihaleye çıktı. Açık artırma usulüyle 3 Ağustos'ta yapılacak olan ihalenin rayiç bedeli ise 600 bin TL olarak belirlendi. - KAYSERİ