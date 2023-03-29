SGK Kayseri'de EYT Sahuru

Kısa adı EYT olan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye geneli Sosyal Güvenlik Kurumlarında hummalı çalışma devam ediyor.

Kısa adı EYT olan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye geneli Sosyal Güvenlik Kurumlarında hummalı çalışma devam ediyor.

SGK Kayseri İl Müdürlüğü de bu hummalı çalışmada sahura kadar mesai yaparak EYT'lilerin başvurularını tamamlamaya çalışıyor. SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'ün görev yaptığı memurlarla çekindiği selfi fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken Kayseri ile birlikte Kahramanmaraş ve Adıyaman deprem bölgeleri dahil olmak üzere şimdiye kadar 41 binin üzerinde başvurunun kabul edildiği öğrenildi.

SGK Kayseri İl Müdürlüğüne yaplan müracaatlar arasında yaklaşık 3 bin 500 EYT'linin emekli maaşına bağlandığı gelen bilgiler arasında yer alırken sahur saatine kadar SGK Kayseri İl Müdürlüğünün yanan ışıkları ise dikkat çekiyor. - KAYSERİ