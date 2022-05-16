SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret - Haberler

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SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SGK heyetinden Vali Tutulmaz'a ziyaret

Zonguldak'ta Sosyal Güvenlik haftası kutlamaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları Vali Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Sosyal Güvenlik haftası kutlamaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları Vali Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları sosyal güvenlik haftası kutlamaları çerçevesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları, Vali Mustafa Tutulmaz'a günün anısına çiçek takdim etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Mustafa Tutulmaz, "Sosyal güvenlik son yüz yılın en önemli uygulamalarından birisi hem çalışırken hem de çalıştıktan sonra kendilerini güvende hissedebilmeleri için sosyal güvenlik kurumunun çatısı altında o güveni buluyorlar. Bugüne kadar genelde ülkemizde vatandaşlarımız sosyal güvenlik kurumunun çalışmalarından, veriminden memnun kendilerine bugün vesilesi ile teşekkür ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz"dedi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zonguldak, Yerel, Haberler

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