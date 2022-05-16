SGK haftası törenlerle kutlandı - Haberler

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SGK haftası törenlerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SGK haftası törenlerle kutlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası törenlerle kutlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Haftası törenlerle kutlandı.

Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde valilik önünde tören düzenlendi Valilik önündeki çelenk törenine SGK İl Müdürü Erkin Avcı, müdür yardımcıları ve SGK personeli katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından program sona erdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı, "16 Mayıs 2006 tarihinde üç tane sosyal reformu biraya getiren sosyal reform adıyla adlandırdığımız yasamız yasalaşmış oldu. Her yıl 16 Mayısı içine alan haftayı sosyal güvenlik haftası olarak kutluyoruz. Bu yılda etkinliklerimizi burada başlatmış olduk. Bundan sonra ki bilinci sosyal güvenlik bilincini özellikle söyledik devam ettireceğiz" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Güvenlik Haftası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çelenk, Yerel, Haberler

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