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SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete'de

Yerel Haberler

SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi. Karara göre mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapan personellere her bir saat için 27 Türk Lirası ödenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Yerel Haberler

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