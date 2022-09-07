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Sezonun son asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Sezonun son asfalt serim çalışmaları devam ediyorERZİNCAN Erzincan şehir genelinde belirlenen ihtiyaçlara göre yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun son asfalt serim çalışmaları devam ediyor

ERZİNCAN Erzincan şehir genelinde belirlenen ihtiyaçlara göre yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç duyulan bölgeler ve gelen taleplere göre yol yenileme ve yeni imara açılan yollarda asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesince, yol yenileme çalışmaları dahilinde asfalt çalışmaları sezon bitimine doğru yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, Terminal ile Yoğurtlu TOKİ arasında bağlantı sağlayan yol, asfalt serim çalışmalarını tamamlanarak hizmete açıldı. Alt yapı ve düzenleme çalışmaları tamamlanan 800 metre uzunluğunda olan yola, 980 ton asfalt döküldü. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yolun, yapılan çalışma ile sürüş konforu ve güvenliği son derece yüksek hale getirildi.

Yeni imar yolları açılmaya devam ediyor

Erzincan Belediyesi, şehrin birçok noktasında vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yeni imar yolları açmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokakta asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Erzincan Yerel Haberler

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