Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Sinop'a Ulaştı

MUSTAFA USTA

Rusya'nın Soçi kentinden Sinop'a gelen ve 524 yolcusu bulunan kruvaziyer gemisi, Sinop Limanı'na demirledi.

Panama bandıralı ve ağırlıklı olarak Rus turistleri taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Sinop Limanı'na 2023 yılının ilk seferini yaptı. 524 yolcusu ve 388 personeliyle 912 kişiyi taşıyan gemi, limanda horon ekibi tarafından karşılandı. Gemi, yarın akşama kadar Sinop'ta konaklayacak.