Sezgin çifti koruyucu aile oldukları Mira ile huzurlu bir hayata adım attı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "koruyucu aile" uygulamasıyla Mira'ya yuva olan Sezgin çifti, huzurlu bir hayata adım attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "koruyucu ailelik" uygulaması ile 6 aylıkken Mira'ya yuva olan Dilek-Mehmet Sezgin çifti, hayata onunla yeniden başlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Kırıkkale'de ikamet eden Sezgin çifti, kızlarıyla yeniden kurdukları hayatlarını keyif içinde geçiriyor. Biyolojik anne baba olmanın önem taşımadığını dile getiren çift, kendilerini "kalbiyolojik aile" olarak nitelendiriyor. Mira'ya 6 aylıkken koruyucu aile olan Sezgin çifti, kendi deyimleriyle şu anda 6 yaşında olan kızlarıyla birlikte büyüyor.

"Kilometreyi sıfırladık, yeniden genç olduk"

Mira'ya sevgilerini dile getiren Mehmet Sezgin, koruyucu aileliğin hayatlarını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

"Kızımızın olmasını çok istiyordum. Bir kız çocuğu babası olmak beni heyecanlandırıyordu. Nasip oldu Mira ile tanıştık. Yurtlarda ya da şu anda sevgi evlerinde kalan bir çocuğa yuva olalım, hayatına dokunalım istedik. Fakat Mira bizim hayatımıza dokundu. Mira bizim hayatımızın dönüm noktası. Koruyucu aile olarak Mira hayatımıza girdiğinde biz kilometreyi sıfırladık, yeniden genç olduk. Onunla birlikte büyüyoruz."

"Mutluluğumuz kızımızla pekişti"

Kızlarının ailelerine katılmasıyla mutluluklarının arttığını söyleyen anne Dilek Sezgin de, "Bir çocuk sahibi olmak hakikaten çok güzel bir duygu. Bir kere kızımla yaşamak keyifli. Biz çok huzurlu ve mutlu bir aileyiz. Kızımla beraber bu biraz daha pekişti. İyi ki var kızımız, hoş geldi hayatımıza" dedi.

Özellikle kız çocuk istediklerini belirten Dilek Sezgin, "Biyolojik olarak çocuk sahibi olamıyoruz diye bunu hiç sorun etmedik. Biz 'kalbiyolojik' anne-babayız. Kalpten anne-baba olduk. Bu öyle bir bağ ki, can bağı. Her şeyin kan bağı olmadığını kızımız bize ispatladı" diye konuştu.

"Koruyucu aile olmak isteyenler acele edin"

Anne Sezgin, Mira'yı ailelerine dahil ettikten sonra hayatlarında nasıl başka bir aşamaya geçtiklerini ise, "Biz kendimizi koruyucu aileden ziyade sadece anne-baba olarak gördük. Eşimin de dediği gibi kendimizi, yaşımızı, ruhumuzu her şeyimizi yeniledik kızımızla beraber" sözleriyle ifade etti.

Anne olmanın mutluluğunu dile getiren Dilek Sezgin, koruyucu ailelik düşünenlere seslenerek, "Koruyucu aile olmak isteyenler lütfen acele edin. Toplumu, kötü insanları, kötü yorumları ne olur esas almayın. Kendinizi düşünün, size katacaklarını düşünün. Bir insanla beraber büyümenin, onunla beraber yaşamanın keyfini yaşayın" ifadelerini kullandı.