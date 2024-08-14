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Seyyar Satıcı, Gürgen Ağacından Yaptığı Saltanat Arabasıyla Dikkat Çekiyor

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Mersin'de seyyar satıcılık yapan Musa Tümer, gürgen ağacından yaptığı 'saltanat arabası' benzeri tezgahıyla dikkat çekiyor. Tümer, kendi tasarladığı tezgahta kerebiç tatlısı ve mamul satarak geçimini sağlamayı ve çocuklarını okutmayı amaçlıyor.

Mersin'de seyyar satıcılık yapan 43 yaşındaki Musa Tümer, gürgen ağacından yaptırdığı 'saltanat arabası' benzeri tezgahıyla dikkat çekiyor. Tümer, eskilerden esinlenerek kendi tasarladığı tezgahta kerebiç tatlısı ve mamul satarak hem geçimini sağlamayı hem de çocuklarını okutmayı amaçlıyor.

Şeker hastalığı nedeniyle yaklaşık bir yıl boyunca çalışamayan ve ayağından iki parmağını kaybeden Musa Tümer, evde oturmanın getirdiği sıkıntılardan kurtulmak ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için eskilerden esinlenerek bir tezgah tasarladı. Tasarımını ve ölçülerini kendisinin belirlediği ve gürgen ağacından yapılan özel tezgahı, saltanat arabasına benzer şekilde hayata geçirdi.

"Evime tüp alamıyordum ama bu tezgah için para ayırıyordum"

Motosikletinin arkasına bağlayarak çektiği tezgahı ile dikkat çeken Tümer, şeker hastalığı dolayısıyla yaklaşık bir yıldır çalışamadığını söyledi. Hastalık nedeniyle iki parmağını kaybettiğini berten Tümer, "Yüzde 51 engelim var. İşsizlikten dolayı evde otur otur sıkıldım ve ağrılardan duramaz oldum. İki çocuğum var, onları okutabilmek için böyle bir işe başvurdum. Evime tüp alamıyordum ama bu tezgah için para ayırıyordum. Bunu işsiz iken yaptım. Yaklaşık 2,5 ay sürdü, gürgen ağacından yaptırdım. Maliyeti de 70-80 bin TL'yi geçti" dedi.

"Bir bakan bir daha bakıyor"

Ölçülerini ve tasarımını kendisinin yaptığını dile getiren Tümer, ancak tezgahı yaptıracak usta bulmakta zorlandığını kaydetti. Mersin'de üç ay boyunca her yeri araştırdığını ifade eden Tümer, "Hiçbir mobilyacı bunu yapmadı, yapsa dahi fiyatının 100 katını istedi. Daha sonra sanayiye gittim, bir abimize rica ettim. 'Benim ölçülerim bu, bana bu arabayı tasarlar mısın' dedim. O da, 'tamam, tasarlarım ama uzun sürer' dedi. Tamam dedim, olsun. O tezgahı yaparken ben de haftalık 2 bin TL, 3 bin TL azar azar vererek hesabı kapattım. Çok güzel ilgi çekiyor, bir bakan bir daha bakıyor. Türkiye'yi bilmem ama Mersin'de yok bu tezgah. Ama bunu yapmamın sebebi ise çocuklarımı okutabilmek. Engelime rağmen her şeyi eşim ve çocukların için yapıyorum" diye konuştu.

Kerebiç ve mamulleri kendi hazırlıyor

Tümer, üzerinde 'Osmanlı mamulleri ve kerebiç' yazan tezgahında, evinde hijyenik şartlarda hazırladığı cevizli ve Antep fıstıklı kerebiç ile cevizli ve hurmalı mamuller sattığını söyledi. Cevizli kerebici kilosu 350 TL, Antep fıstıklı kerebici ise 460 TL'den satışa sunduğunu ifade eden Tümer, "Kerebiç yaparken Antep fıstığını parça şeklinde değil de tüm ekliyorum. Cevizli mamuller ise üzerine eklediğim kaymak ve tarçınla çok güzel bir lezzete sahip oluyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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