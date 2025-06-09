Seyyar Dondurmacının Zor Günleri: Çocuklar Dondurma Alamıyor

Seyyar Dondurmacının Zor Günleri: Çocuklar Dondurma Alamıyor
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Seyyar Dondurmacının Zor Günleri: Çocuklar Dondurma Alamıyor
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Kasım Yel, insanların artan fiyatlar ve ekonomik zorluklar nedeniyle dondurma almaktan kaçındığını belirtiyor. Çocukların parası olmadığı için dondurma tüketimi azalmış durumda.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köy köy gezerek yıllardır seyyar dondurmacılık yapan Kasım Yel, insanların eskisi gibi dondurma yemediğini ifade etti. Yel, "Bir evin önüne durduğun zaman 10-15 kişi var. Bunlar 20 liralık alsa 200 lira 250 lira para yapıyor. Bu da bir kişiye çok ağır geliyor. Ağır geldiği için de yemek istemiyorlar. Evinin önüne durdurmak bile istemiyor çünkü niye, bir hesap gelecek 300 lira. Adama da 300 lira ağır gelecek. Ağır geldiği için bakmıyor kimisi de durdurmuyor bile" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır seyyar dondurmacılık yapan Kasım Yel, eskisi gibi dondurma yiyenlerin olmadığını, mahalledeki çocuklara dondurma ısmarlamamak için evinin önünde bile insanların durdurmadığını ifade etti.

"Çocukların elinde para yok"

Kasım Yel şöyle konuştu:

"Ben seyyar dondurmacıyım. Köy köy gezerim dondurma satarım. 15-16 yıldır dondurma satarım. 10- 12 köy gezerim günlük. Bu sene işlerimiz biraz zayıf geçen seneye bakarak. Geçen sene de zayıftı aslında, bu sene de zayıf. Çocukların elinde para yok. Olan da 20 lira, 30 lira, 10 lira getiren çocuklar var. Mecbur dondurma verebiliyoruz ama para kazanamıyoruz. On köy kadar geziyorum işler bu sene zayıf, Allah yardımcımız olsun. Birçok çocuğun parası olmayabiliyor ama olanlar alıyor, olmayanlar da öyle bakıyor. Bu bakan çocuklar da denk geldiğinde, yerine göre para almadan parası olmayan çocuklara da verebiliyoruz.

"Eskisi gibi dondurma yiyen azaldı"

Borca alanlar da yerine göre üç günlük, haftalık veya diyor ki 'param yok ay başında vereyim' deyip de bu şekil verdiğimiz kişiler var. Dondurma geçen sene çok yükseldi, bu sene de bayağı yükseldi. 300 ile 500 lira arası dondurmanın kilosu geliyor bu sene. Eskisi gibi dondurma yiyen azaldı çünkü niye diyeceksin; bir evin önüne durduğun zaman 10-15 kişi var. Bunlar 20 liralık alsa 200 lira, 250 lira para yapıyor. Bu da bir kişiye çok ağır geliyor. Ağır geldiği için de yemek istemiyorlar. Evinin önüne durdurmak bile istemiyor çünkü niye, bir hesap gelecek 300 lira. Adama da 300 lira ağır gelecek. Ağır geldiği için bakmıyor kimisi de durdurmuyor bile. Adam tanımıyor mesela o an parası yok ona ısmarlamak istemiyor. Ismarlamak isteyen de var var ama o da bize denk gelirse. Çocukların arkadaşlarına dondurma alacak olsa o da 7-8 tane dondurma edecek 20 liralık olsa 150 lira, 30 liralık alsa 200 lira tutacak, adam işin içinden çıkamıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
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