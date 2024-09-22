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Şeyma Demirel Aksoy, Bitlis'te Çikolata Atölyesi Kurdu

Şeyma Demirel Aksoy, Bitlis'te Çikolata Atölyesi Kurdu
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Ankara'da eğitim alarak kendi çikolata atölyesini kuran Şeyma Demirel Aksoy, doğal meyvelerle hazırladığı 15 çeşit el yapımı çikolatayı Bitlis’in Tatvan ilçesinde sunuyor. Ürettiği çikolataları satışa sunarak ailesinin geçimini sağlıyor ve fabrika açmayı hedefliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Şeyma Demirel Aksoy, aldığı eğitimle kendi çikolata atölyesini kurdu.

Ankara'da aldığı eğitim sonrasında kendi markasını oluşturan Şeyma Demirel Aksoy, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurduğu atölyede, doğal meyvelerle hazırladığı 15 çeşit el yapımı çikolatayı halkın damak tadına sunuyor.

Ürettiği çikolata ürünlerini toptan ve perakende olarak satışa sunarak ailesinin geçimini yapan 3 çocuk annesi Aksoy, işini geliştirerek fabrika açmayı hedeflediğini söyledi.18 yıllık bir esnaflık geçmişinin olduğunu belirten Aksoy, "O süreçlerin kötü gitmesinden sonra çikolata yapmaya karar verdim. Ankara'da bunun eğitimini görerek belgesini aldım. Daha sonra kendi markamı oluşturdum. Anka çikolatayı bir marka haline getirmek benim hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Dışarıda oldukça talep görüyorum. İnsanlarımız çok güzel rağbet gösteriyor. Bu yolda ilerlemek ve ileriki dönemlerde fabrika açmak istiyorum. Aynı zamanda kadınlarımıza da örnek olmak istiyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Tatvan Ankara bitlis Kadın Yerel

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