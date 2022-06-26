"Dutlar israf olmasın" diye kaldırıma file gerdi, görenlerin duasını aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Dutlar israf olmasın" diye kaldırıma file gerdi, görenlerin duasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Yerel
 - Güncelleme:

"Dutlar israf olmasın" diye kaldırıma file gerdi, görenlerin duasını aldı "Kaldırımı kapatıyorum" diye kızarlar sandım ama çocuklar yiyor" Kayseri'de yaşayan 83 yaşındaki Seyit Hasoğlu, evinin bahçesinden dışarı sarkan ağaçtaki dutları vatandaşlar yiyebilsin diye kaldırıma file gerdi.

"Dutlar israf olmasın" diye kaldırıma file gerdi, görenlerin duasını aldı

"Kaldırımı kapatıyorum" diye kızarlar sandım ama çocuklar yiyor"

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 83 yaşındaki Seyit Hasoğlu, evinin bahçesinden dışarı sarkan ağaçtaki dutları vatandaşlar yiyebilsin diye kaldırıma file gerdi. Filenin üzerine "Bu file yoldan geçenlerin dut yiyebilmesi için gerilmiştir. Afiyet olsun" yazılı not bırakan Hasoğlu, gönülleri fethetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki müstakil evinde yaşayan 83 yaşındaki Seyit Hasoğlu, bahçesindeki dutların kaldırıma düşerek israf olduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen Hasoğlu, yaya kaldırımın olduğu yere file gerdi. Filenin üzerine "Bu file yoldan geçenlerin dut yiyebilmesi için gerilmiştir. Afiyet olsun" yazan yaşlı adam, gönülleri fethetti. Hasoğlu, ilk başta kaldırımı kapatarak geçişi engellediği için milletin kızacağını düşündüğünü söyleyen Hasoğlu, çocukların dutları yediği görünce mutlu olduğunu kaydetti.

Yoldan geçen ve gördükleri not karşısında çok mutlu olduklarını kaydeden vatandaşlar da, Seyit amcaya teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title