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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Yerel Haberler

Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü.

Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Facianın eşiğinden dönülen yangında yolculara bir şey olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Seydikemer ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den kalkış yapan Metro Turizme ait yolcu otobüsü, hareketinden kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Yangınla birlikte yolcular tahliye edilirken, kısa sürede otobüsü saran alevler bölgeden geçen vatandaşların kameralarına yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen olayda yanan otobüsü soğutma çalışmalara devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seydikemer Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler

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