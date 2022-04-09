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Seyir halindeki otobüs alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Serhat Barış - Yerel
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Seyir halindeki otobüs alev aldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı Bandırma'da şehir içi yolcu otobüsü nedeni bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı.

Seyir halindeki otobüs alev aldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otobüs bir anda alev aldı

Bandırma'da şehir içi yolcu otobüsü nedeni bilinmeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Atatürk Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan 10 ABB 25 plakalı otobüs bir anda motor kısmından çıkan dumanın aracın iç kısmına sirayet etmesiyle otobüsün şoförü aracı durdurarak içindeki yolcuları indirdi. Motor kısmından yola akan yağında tutuşması sonucu alevler bir anda büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Yolun bir kısmının da kapanması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün çekici ile kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Seyir halindeki otobüs alev aldı

Seyir halindeki otobüs alev aldı

Seyir halindeki otobüs alev aldı

Seyir halindeki otobüs alev aldı

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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