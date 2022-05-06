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Seyir halindeki motosikletten düştü

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Keser - Yerel
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Seyir halindeki motosikletten düştüAYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki motosikletten dengesini kaybedip düşen yolcu yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Seyir halindeki motosikletten düştü

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki motosikletten dengesini kaybedip düşen yolcu yaralandı.

Kaza, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 35 AZM 397 plakalı motosikleti ile kaldıkları otele seyir halinde ilerlediği sırada arkada oturan yolcu B.B., bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki motosikletten düştü. Kanlar içinde yere yığılan gence ilk müdahaleyi arkadaşı K.K., uyguladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla kafasından yaralanan B.B., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde ise 0.62 promil alkollü olduğu ve aday sürücü olduğu tespit edildi. Ehliyeti iptal olan sürücü ifade vermek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Yerel

Kuşadası, Aydın, Yerel, Haberler

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