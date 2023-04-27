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Seyir halindeki midibüs bir anda alev aldı

Seyir halindeki midibüs bir anda alev aldı

Yerel Haberler

Bilecik'te, seyir halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te, seyir halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ramazan İ. yönetimindeki 11 EL 834 plakalı midibüs, Polis Evi karşısında bir anda motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü polis kavşağına aracı durdurarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yanan otobüste yolcunun olmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Bilecik Yerel Haberler

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