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Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde maddi hasar oluştu.

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde maddi hasar oluştu.

Yangın, gece saatlerinde Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan aracın motor kısmında yangın meydana geldi. Aracın yandığını fark erden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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