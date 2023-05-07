Seyir halinde 'Spor programı' izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti

Büyükçekmece'de seyir halindeyken spor programı izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti.

Görüntüler dün Büyükçekmece Celaliye'de bir yolcu minibüsünden kaydedildi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü telefonundan bir spor programını açarak maç yorumlarını izleyeme başladı. Yolculara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce telefon izleyerek aracı kullandı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. - İSTANBUL