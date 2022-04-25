Seyhan'da '23 Nisan Spor Şenlikleri' Coşkusu

SEYHAN, ADANA (ANKA) -

Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Akkapı Spor Tesisleri'nde "Spor Şenlikleri" düzenledi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da şenliğe katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Hafta sonu düzenlenen Spor Şenlikleri'nin ilk adresi Seyhan Belediyesi Akkapı Spor tesisleriydi. Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir araya gelen çocuklar Atletizm, Basketbol, Tenis ve Zumba ile yarışmacı kimliklerini ortaya koydu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da çocuklarla birlikte spor aktivitelerine katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Akay, "Belediye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledik. Spor şenliklerimizde bunlardan bir tanesiydi. Bu tür aktivitelerimizi belirli aralıklarla gerçekleştirerek çocuklarımızla sıkça bir araya geliyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yöneltmek anlamında imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Şenlik sonunda etkinliğe katılan çocuklara madalyalarını veren Başkan Akay, daha sonra Mıdık Mahallesinde bulunan Ali Aydoğan Futbol Tesisleri'ne geçti. Burada antrenman yapan Adaspor Kulübü altyapı oyuncularını ziyaret eden Başkan Akay, küçük sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.