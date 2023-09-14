Seyhan Belediyesi'nden Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Destek

Seyhan Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ve ailelerine desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, açıköğretim fakülteleri hariç devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan, maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme amaçlı, karşılıksız olarak toplamda 4 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılacak. 4 yıllık bölümleri kazanan şehit ve gazi çocukları ise gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımından yararlanacak.

Seyhan Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ve ailelerine desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, açıköğretim fakülteleri hariç devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan, maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme amaçlı, karşılıksız olarak toplamda 4 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılacak. 4 yıllık bölümleri kazanan şehit ve gazi çocukları ise gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımından yararlanacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın teklifiyle belediye meclis gündemine gelen ve oy birliği ile kabul edilen madde doğrultusunda açıköğretim fakülteleri hariç devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanan, maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere ödüllendirme amaçlı, karşılıksız olarak toplamda 4 bin TL tutarında eğitim yardımı yapılacak. 4 yıllık bölümleri kazanan şehit ve gazi çocukları ise gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımından yararlanacak.

Eğitim yardımı için başvurular, 18 – 31 Ekim günleri arasında ' www.seyhan.bel.tr' adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İKİ ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK

İki yıl önce başlatılan üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği ikramı uygulaması bu yıl genişletilerek sürdürülecek. Adana'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, Kampüs Kafe'de öğle ve akşam yemeği, çay ve kahve ikramından, derslerine çalışabilecekleri, ücretsiz internet hizmetinin de sunulduğu ortamdan yararlanabilecekler.

KIRTASİYE KART DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin kırtasiye masraflarına destek olabilmek amacıyla hayata geçirilen "Kırtasiye Kart" hizmeti bu yıl da devam ediyor. İçerisinde 500 TL olan "Kırtasiye Kart" ile ihtiyaç sahibi öğrenciler, kırtasiye ihtiyaçlarını bu kartla karşılayabiliyor.

ÜCRETSİZ İNTERNET, SICAK YEMEK, ATIŞTIRMALIK VE İÇECEK

Ayrıca Seyhan'ın farklı mahallelerinde hizmet veren 15 Bilgi Evi'ne devam eden öğrenciler, uzman eğitmenlerin gözetiminde derslerine çalışıp, sınavlara hazırlanıyor. Öğrenciler kaynak kitaplardan, kütüphaneden ücretsiz ve sınırsız internet olanağından bir öğün sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek hizmetinden de yararlanıyor.

SEYTİM'DE TEKNOLOJİK ÜRETİM DESTEĞİ

Gençlerin teknolojik becerilerini üretime dönüştürebilmek amacıyla Başkan Akif Kemal Akay tarafından hizmete açılan Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ne (SEYTİM) devam eden öğrenciler, burada verilen eğitimlere ücretsiz olarak katılıp, fikirlerini üretime dönüştürme olanağı buluyor. SEYTİM'de düzenlenen dijital etkinliklerden yararlanan öğrencilere de yine ücretsiz sıcak yemek ve içecek ikramları yapılıyor.