Seyhan Belediyesi'nden Çocuklara Karate Eğitimi

Seyhan Belediyesi Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde çocuklara ücretsiz karate eğitimi verilmeye başlandı.

Seyhan Belediyesi, spor okullarına yeni bir branş daha ekledi. Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 7-14 yaş arası gruplara antrenör Şaban Apaka gözetiminde ücretsiz karate eğitimi verilecek.

Spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Her ay ortalama üç bin civarında çocuğumuzun eğitim aldığı spor okullarımızda futbol, atletizm, hentbol, jimnastik, yüzme (yaz dönemi), tenis, basketbol, voleybol, satranç, uzak doğu sporları branşlarının ardından karate eğitimi de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen karate kursumuzda yer alan sporcuların kıyafetleri dikimevimizde hazırlandı. Gelecekte iyi bir insan ya da sporcu olabilmenin eğitimini alan çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Hafta içi milli sporcu Elif Pakdil ile birlikte verilen karate eğitimlerine her geçen gün ilginin arttığını ve sporcu sayısının fazlalaştığını belirten antrenör Şaban Apaka ise "Ailelerimizde çalışmalarımızı yakından takip etmekte. Bu durum bizleri son derece mutlu etmekte. Karateci çocuklarımıza Emre Gönlüşen Spor Tesisleri'ni hizmete açmasının yan ısıra kıyafetlerini de karşılayan Seyhan Belediye Başkanı'mız Akif Kemal Akay ile Gençlik ve Spor İl Müdürü'müz Muzaffer Çintimar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.