Seyhan Belediyesi Engelli Personellerle Kahvaltıda Buluştu

Seyhan'ın Bilge Başkanı Akif Kemal Akay, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan engelli personellerle bir araya geldi. Başkan Akay, engellilerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ve eşit haklara sahip olduklarını vurguladı. Engelli çalışanlar da Başkan Akay'a teşekkür ederek birlikte olduklarını belirtti. Etkinlikte müzik eşliğinde dans edildi ve Kardelen Engelliler Derneği Sarmaşık Gülleri Korosu konser verdi.

Seyhan'ın Bilge Başkanı Akif Kemal Akay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan engelli personellerle Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Akay'ın tokalaştığı engelli çalışanların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kahvaltının ardından mesai arkadaşlarına hitap eden Başkan Akay, engellilerin toplumsal yaşamdaki sorunlarını hak temelli yaklaşarak çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Engelli bireylerle engelsiz bireylerin eşit haklara sahip olduğunun altını çizen Başkan Akay, "Bu eşitliği toplumsal yaşamda da sağlamak için çalışıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak dezavantajlı konumdaki engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların toplumsal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak için engelleri kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

"SADECE BUGÜN DEĞİL HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ"

Engelli bireylerle sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde değil her zaman birlikte olduklarını kaydeden Başkan Akay, "Sadece bugün değil her zaman birlikteyiz. Bize göre siz toplumun ayrıcalıklı kişilerisiniz, örnek kişilerisiniz. Herkesin de örnek alması gereken kişilersiniz" diye konuştu.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Engelli çalışanlar da yaptıkları konuşmada Başkan Akay'a teşekkür edip, "Allah başımızdan eksik etmesin" dileklerinde bulundular.

Konuşmaların ardından Başkan Akay ve engelli belediye çalışanları Seyhan Belediyesi Kültür Müdürlüğü müzik ekibinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde oynayıp, eğlenerek 3 Aralık'ı kutladılar.

Başkan Akay, etkinliğin sonunda çalışanlarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

KARDELEN ENGELLİLER DERNEĞİ SARMAŞIK GÜLLERİ KOROSU

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi ile Kardelen Engelliler Derneği işbirliği ile Selman-ı Pak Kültür Merkezinde Sarmaşık Gülleri Korosu da günün anısına izleyicileri mest eden bir konser verdi. Korunun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara katılımcılar hep bir ağızdan eşlik ederek 3 Aralık'ı kutladı.