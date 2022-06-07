Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı - Haberler

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Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı

ANKA - Yerel
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Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı

12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda Seyhan Belediyesi'nin desteğiyle Adana’yı temsil eden Cemal Ali Alwattar, Dünya Kupası şampiyonu oldu.

12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Seyhan Belediyesi'nin desteğiyle Adana'yı temsil eden Cemal Ali Alwattar, Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Başarılı sporcu Cemal Ali Alwattar Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın desteğiyle İstanbul'da katıldığı 7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası turnuvasında rakiplerini yenerek büyükler kategorisinde Dünya kupası kazandı. Şampiyon Alwattar zorlu müsabakaların ardından kupasıyla birlikte Başkan Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti.

Kupayı Adana'ya getirmekten dolayı mutlu olduğunu kaydeden Cemal Ali Alwattar, "Bizi destekleyen ve moral aşılayan Başkanımız Akif Kemal Akay'a yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

Sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini hatırlatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da başarılı sporcunun Dünya kupası ile birlikte ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akay, "Bizler Sporun ve sporcunun daima yanında yer alıp onları destekledik. Başarılı sporcumuz Cemal Ali, Alwattar da Dünya Kupasını Adana'ya getirerek hem desteğimizin amacına ulaşmış olduğunu gösterdi hem de bizleri gururlandırdı. Sporcumuza bundan sonraki spor yaşamında da başarılar diliyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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