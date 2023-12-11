Seyhan Belediye Spor Halk Oyunları Ekibi Türkiye Üçüncüsü Oldu

Seyhan Belediye Spor Halk Oyunları Ekibi, Denizli'de gerçekleştirilen Halk Oyunları Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası "Yıldızlar" kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. 39 ilden gelen 1800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Seyhan Belediye Spor Halk Oyunları Ekibi "Yıldızlar" kategorisinde sergilediği performansla Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Seyhan Belediye Spor ekibinin elde ettiği başarıyla gururlandırdığını belirten Başkan Akif Kemal Akay, "Bizi gururlandıran halk oyunları ekibimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.