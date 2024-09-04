Şeyh Zeki Atak Camii İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatı devam eden Şeyh Zeki Atak Camii, taziye evi ve Kur'an Kursu için yardım kampanyası başlatıldı.

Cizre'de yapımı devam Şeyh Zeki Atak Camii, taziye evi ve Kur'an Kursu için Cizre Mehmet Zeki Atak Camii Derneği kuruldu. Cami inşaatına yapılacak bağışların toplanması ve kayıt altına alınması için açılan dernekte başkanlık yapan aynı zamanda cami imamı olan Abdullah Özer, "Şeyh Zeki Atak Camisi çok eskiydi, içinde ibadet edemez hale gelmişti. Eski camiyi yıkıp yerine şu an gördüğünüz gibi inşaata başladık. Taziye evi, cami ve Kur'an kursu olarak başladığımız inşaatımızın son katını da atıyoruz. Malumunuz inşaatımız büyük ve giderimiz çok oluyor. Şu an son katı atacağız ama elimizdeki imkanlarla bitiremeyiz. Cami inşaatımız hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Hayırseverlerin desteği ile camimizi kısa sürede bitirip, ibadete açmayı istiyoruz. Allah şimdiden yapacağınız yardımları kabul buyursun" dedi. - ŞIRNAK