Üye Girişi
Haberler

Şeyh Zeki Atak Camii İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatı devam eden Şeyh Zeki Atak Camii, taziye evi ve Kur'an Kursu için yardım kampanyası başlatıldı. Cami inşaatının tamamlanması için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatı devam eden Şeyh Zeki Atak Camii, taziye evi ve Kur'an Kursu için yardım kampanyası başlatıldı.

Cizre'de yapımı devam Şeyh Zeki Atak Camii, taziye evi ve Kur'an Kursu için Cizre Mehmet Zeki Atak Camii Derneği kuruldu. Cami inşaatına yapılacak bağışların toplanması ve kayıt altına alınması için açılan dernekte başkanlık yapan aynı zamanda cami imamı olan Abdullah Özer, "Şeyh Zeki Atak Camisi çok eskiydi, içinde ibadet edemez hale gelmişti. Eski camiyi yıkıp yerine şu an gördüğünüz gibi inşaata başladık. Taziye evi, cami ve Kur'an kursu olarak başladığımız inşaatımızın son katını da atıyoruz. Malumunuz inşaatımız büyük ve giderimiz çok oluyor. Şu an son katı atacağız ama elimizdeki imkanlarla bitiremeyiz. Cami inşaatımız hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Hayırseverlerin desteği ile camimizi kısa sürede bitirip, ibadete açmayı istiyoruz. Allah şimdiden yapacağınız yardımları kabul buyursun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Yerel Dünya

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler! 4-5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Karides Kokteyl tarifi! En güzel Karides Kokteyl tarifi! Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl için malzemeler! MasterChef Ciğer Terrine tarifi! En güzel Ciğer Terrine tarifi! Ciğer Terrine tarifi nasıl yapılır? Ciğer Terrine için malzemeler! Burak Kızılhan kimdir? Burak Kızılhan kaç yaşında, nereli? Burak Kızılhan hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Ereğli, Kulu 4-5 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
title