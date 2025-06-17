Seydişehir'de Arpa Hasadı Başladı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2025 arpa-buğday hasat sezonu, çiftçi Yusuf Özgül'ün tarlasında ilk arpa biçimiyle başladı. Çiftçiler, verimli bir sezon bekliyor ve devletin belirlediği alım fiyatının motivasyon sağladığını ifade etti.

Seydişehir'de arpa hasadı başladı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde arpa-buğday hasat sezonu başlarken, ilk arpa hasadı yapıldı.

Seydişehir ilçesinde 2025 arpa-buğday hasat sezonu, Kumluca Mahallesi'nde çiftçi Yusuf Özgül'ün tarlasında ilk arpa biçimiyle start aldı. Bölgedeki diğer çiftçiler de hazırlıklarını tamamlayarak hasat dönemine başladı. İlçe tarımının önemli geçim kaynaklarından olan arpa ve buğday üretiminde bu yıl da verimli olması bekleniyor. Çiftçiler, devletin belirlediği 13 TL'lik alım fiyatının sektör için motive edici olduğunu belirterek, emeğinin karşılığını almayı umduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - Yerel
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