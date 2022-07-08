Seydişehir Belediyesi, Sıcak Asfalt Serim Çalışmalarına Başladı Seydişehir Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri; Alaylar 2, Necati Kalaycıoğlu, Kızılcalar ve Karakavak Mahallelerinde sıcak asfalt serimine başladı. Seydişehir Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri; Alaylar 2, Necati Kalaycıoğlu, Kızılcalar ve Karakavak Mahallelerinde sıcak asfalt serimine başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kaan Caddesi, Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi, Karakavak Mahallesi Süleyman Şah Caddesi, Metehan Caddesi ve Yaşar Kocabaş Caddelerinin bulunduğu 17 kilometrelik güzergahımızda asfaltlama çalışmalarımız başladı. Birkaç günlük çalışma sonrasında bu bölgemizde de sıcak asfalt çalışmamızı tamamlamış olacağız" dedi. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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