Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vefa Programı kapsamında 120 kişiye destek sağladı

Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa Programı kapsamında, 2021 yılından bu yana 103 ayrı hanede yaşayan 120 kişiye destek oldu.

Vefa Programı kapsamında Seydikemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2021 yılından bu yana 103 ayrı hanede yaşayan 120 kişiye yardım ediyor. Program kapsamında her ayın belli günlerinde yardım edilen evleri ziyaret eden Seydikemer SYDV ekipleri hizmetin gerektirdiği noktada ve vatandaşların talepleri çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyor.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse yapılan hizmet kalitesini kontrol, vatandaşları ziyaret ve var ise taleplerini dinlemek üzere SYDV'den yardım alan haneleri ziyaret etti. Ziyaretler sırasında faydalanıcılar, hayata geçirilen ve sürekli hale getirilen programa olan memnuniyetlerini dile getirdiler. - MUĞLA