- Seydikemer'e yaptırılan devlet hastanesi hasta kabulüne başladı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesine yaptırılan 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Hastane 36 tek, 22 çift yataklı odaya sahiptir. 31 poliklinik, 4 ameliyathane,15 yataklı yoğun bakım,15 yataklı diyaliz ünitesi, 4 doğum salonu ve modern mimarisiyle son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmıştır. Seydikemer halkımıza hayırlı olsun" dedi.

3 yıl önce 90 milyon TL ihale bedeliyle başlanılan 35 bin metre karelik kapalı alana sahip 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi ortalama sabit 200 bin nüfusa yaz aylarında da 400 bin nüfusa hizmet verecek şekilde yapıldı. Seydikemer ilçesinde yaptırılan hastanenin hasta kabulüne başlaması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Hastanenin yapılmasıyla Fethiye Devlet Hastanesi'nin yükünün de hafifleyeceği de belirtilirken ortalama sabit 200 bin nüfusa yaz aylarında da 400 bin nüfusa hizmet verecek şekilde yapılan Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulü nedeniyle AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Partili yöneticiler ve milletvekili adayları ziyarette bulundu. Hastane Başhekim Vekili İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Deveci Seydikemer Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bilgiler aktarırken hastanenin en modern teknolojiyle yapıldığını belirtti.

"191 deprem izolatörü kullanıldı"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Hastanemizin inşaatına, 90 Milyon TL ihale bedeli ile 2020 yılında başlanmıştı. 150 yatak kapasiteli Seydikemer Hastanemiz, 35 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Hastanemiz, ortalama sabit 200 bin nüfusa, yaz aylarında ise 400 bin nüfusa hizmet verecektir. Fethiye Devlet Hastanesi'nin yükününü büyük ölçüde azaltacaktır. Modern mimarisi ile son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmıştır. Konforlu hasta ve muayene odaları ile hizmet verecektir. Hastane, 36 adet tek, 22 adet çift yataklı odaya sahiptir.31 poliklinik, 4 ameliyathane, 15 yataklı yoğun bakım, 15 yataklı diyaliz ünitesi, 6 yataklı palyatif ünitesi, 4 adet doğum salonu, 17 adet müşahede yatağı yer almaktadır. Akıllı bina teknolojisin ve dijital hastane standartlarına uygun alt yapıya sahiptir. Muhtemel depremlere karşı, betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapının sismik yalıtım sistemini oluşturacak 191 deprem izolatörlü bir hastanedir. Seydikemer'li ve Muğlalı hemşerilerimize her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlar da hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu süreçteki destekleri için Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemiz Seydikemer'li hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.