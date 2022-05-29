Seydikemer'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

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Seydikemer'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Murat Yalçın - Yerel
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Seydikemer'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Seydikemer'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler, B.G, H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Yerel

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