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Seydikemer'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Murat Yalçın - Yerel
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Seydikemer'de orman yangını Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Seydikemer'de orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Seydikemer İlçesi Arsa Mahallesi Tarlabaşı mevkiinde makilik ve ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölge Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Orman ve İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken, yaklaşık 5 dönümlük alandaki çamlık ve makilik alan zarar gördü.

Seydikemer'de orman yangını

Seydikemer'de orman yangını

Seydikemer'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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