Seydikemer'de Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği Gerçekleştirildi

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlerle buluştu.

Seydikemer'de eğitim alanında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker' in öncülüğünde başlatılan "Öğretmenler Odası Buluşmaları" projesi, Seydikemer Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlerin katılımıyla hayata geçirildi. Eğitim üzerine yapıcı ve değerli sohbetlerin yapıldığı buluşmada, Kaymakam Büyüker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, öğretmenlerin görüşlerini dinleyerek, eğitimdeki güncel gelişmeleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Seydikemer Atatürk Ortaokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, eğitimde kalitenin artırılması ve öğretmenler arası iletişimin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. - MUĞLA