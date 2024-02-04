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Seydikemer'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Girmeler Mahallesi Camii önündeki yolda meydana geldi. İsmail Çalhan yönetimindeki motosiklet, Hamza U. idaresindeki araç ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Çalhan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seydikemer'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Girmeler Mahallesi Camii önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çalhan yönetimindeki 15 ACT 240 plakalı motosiklet, Hamza U. idaresindeki 07 GEL 21 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Çalhan yere savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Çalhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çalhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Hamza U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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