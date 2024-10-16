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Seydikemer'de İlk Bocce Turnuvası İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Seydikemer'de İlk Bocce Turnuvası İçin Hazırlıklar Devam Ediyor
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Seydikemer Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek olan bocce turnuvası için hazırlıklar sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur alanda incelemelerde bulundu. Bu etkinlik, Seydikemer için bir ilk olma özelliği taşıyor ve sporun yaygınlaşmasını hedefliyor.

Seydikemer Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek olan bocce turnuvası için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Seydikemer, spor dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçede ilk kez düzenlenecek olan Bocce Turnuvası için hazırlıklar hızla sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, turnuvanın gerçekleştirileceği Seydikemer Anadolu Lisesi'ndeki alanda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sporun yaygınlaşmasını ve öğrencilerin sportif becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bu turnuva, Seydikemer için bir ilk olma özelliği taşıyor. Organize edilen etkinlikte, çeşitli kategorilerde yarışacak olan öğrenciler, hem eğlenme hem de rekabet etme fırsatı bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Seydikemer Etkinlik Eğitim Yerel Spor

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