Seydikemer'de bayramlaşma programı yapıldı

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Seydikemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı kutlama programında Bayram tebriğini kabul etti.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Seydikemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı kutlama programında Bayram tebriğini kabul etti. Programın ardından şehit annesi Teslime Küçükçoban ziyaret edildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Seydikemer Kaymakamlığı'nda bayramlaşma programı yapıldı. Programda Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, Ramazan Bayramı tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkarken, Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaymakamlıktaki programının ardından Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, beraberinde Başkan Yardımcısı Muharrem Gökcen, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse ile birlikte; 1992 yılında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında Şehit olan Hasan Küçükçoban'ın, Sarıyer Mahallesi'nde yaşayan annesi Teslime Küçükçoban'ı ziyaret etti. Kahraman şehidimizin annesi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Büyüker ve Başkan Akdenizli, anne Küçükçoban'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - MUĞLA