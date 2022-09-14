Seyahat'in özgürlüğünü kısıtladılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve motosikletinin hırsızlar tarafından çalınmasından sonra eve mahkum olan 52 yaşındaki bedensel engelli Seyahat Ünlü motosikletini çalan hırsızlara seslenip, "Motosikletimin anahtarını unutmuşlar, gelsinler onu da vereyim tamamen rahat etsinler, benim...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve motosikletinin hırsızlar tarafından çalınmasından sonra eve mahkum olan 52 yaşındaki bedensel engelli Seyahat Ünlü motosikletini çalan hırsızlara seslenip, "Motosikletimin anahtarını unutmuşlar, gelsinler onu da vereyim tamamen rahat etsinler, benim gibi garibandan ne istediler" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2001 yılında çalıştığı besihanede demir kapının üzerine devrilmesi sonucu omurilik siniri kesilen Seyahat Ünlü, 21 yıldır hayatını bedensel engelli olarak sürdürüyor. Bir süre önce Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki kızı ve torunlarının yanına göçen Ünlü'nün kullandığı motosiklet geçtiğimiz günlerde evinin önünden çalındı. Motorunun çalınması ile adeta dünyası başına yıkılan ve eve mahkum hale gelen Ünlü her gün çaresizce motosikletinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.

"Motosikletim benim elim ayağımdı"

Motosiketinin çalınması ile birlikte özgürlüğünün de kısıtlandığını ifade eden Seyahat Ünlü, "Yüzde 95 engelliyim ve raporum var. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın oğlu için düzenlediği bir sünnet cemiyeti vardı oraya katıldım ve akşam üstü saat 18.00 sıralarında geldim. Eve girdim ve duş alıp üzerimi değiştirdim. Saat 19.00 sıralarında başka bir yere gitmek için dışarı çıktığımda motorumun çalınmış olduğu gördüm. Hemen ilgili yerlere başvuru yaptım. Motor benim elim ayağımdı. Kendim kullanmamın haricinde eşe dosta da ufak tefek eşyalarını yada kendilerini taşıyarak onlara da yardımcı oluyordum. Motorla birlikte hayallerimi de çaldılar beni eve hapis durumda bıraktılar" dedi.

"Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın"

Gözyaşları içerisinde motosikletini çalan hırsızlara seslenen Ünlü, "Motorumu çalanları Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allah'ından bulsunlar. Vicdanları varsa motorumu geriye getirirler, getirmezlerse de motorun anahtarı bende kalmış gelsinler onu da vereyim. Onlar rahat etsinler, ben de kurtulayım. Motosikletimin anahtarı her gördüğümde vicdanım sızlıyor, canım acıyor. Ben kimseye karışmayan kendi halinde yaşayan bir insandım. Benden ne isterler anlamadım" diye konuştu.

"Torunlarıma yalan söylemek zorunda kaldım"

Zaman zaman motosikleti ile torunlarını gezdirerek onları mutlu ettiğini ama artık gezdiremediği için çok üzüldüğünü sözlerine ekleyen Ünlü, "Motorumun çalındığı gece uyku uyuyamadım. Sabahında kahvaltıdan sonra kapının önüne çıkarken torunum, 'dede anahtarın burada kalmış, bunu alalım birlikte gezelim' dedi. Ne diyeceğimi bilemedim, o anda bittim. Çocuğa, motorun tamirde olduğu belirterek yalan söylemek zorunda kaldım. Ben hayatımda yalan nedir bilmezken böyle bir durumla karşılaştım. Torunlarımı devamlı gezdiriyordum, onlar mutlu oluyorlardı. Onları mahalledeki hangi bakkala götürürsem götüreyim benim durumumu bildikleri için bize yardımcı oluyorlardı ne istersek motora kadar getiriyorlardı. Motor benim hayatım. Motorumla beraber benim de hayatımı mahvettiler" ifadelerini kullandı. - AYDIN