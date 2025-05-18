Şevkatli Eller şehit aileleri ile buluştu

Şevkatli Eller Derneği, Erzurum'da bulunan şehit aileleri bir araya geldi.

Şevkatli Eller Derneği Başkanı Saniye Tokçe ve dernek üyeleri, Anneler Günü kutlamaları vesilesiyle, şehit aileleri ile bir yemek programında buluştu. Şehitlerin şehadet şerbetini içene kadar ailelerinin eşleri ve çocukları olduğunu ifade eden Şevkatli Eller Derneği Başkanı Saniye Tokçe "Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımız. Milletimizin bize emaneti olan, tüm şehit yakınlarımızla bir arada olmaktan hem mutluluk hem de gurur duyuyoruz. Ne yaparsak yapalım ve söyleyelim, şehit ve gazilerimizin, sizlerin fedakarlığını asla ödeyemeyiz. Her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Yemek programında şehit yakınlarına çiçek hediye edildi. - ERZURUM