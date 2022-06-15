Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddiaları asılsız çıktı

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı VIP terminaline alınmadığını iddiaları üzerine yapılan araştırma sonucu, iddianın asılsız çıktığı belirtildi.

Medyada bugün çıkan bazı iddialara göre, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP terminaline alınmadığı iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, yapılan araştırma sonucunda iddianın asılsız çıktığı ifade edildi. Buna göre VIP kayıtlarında yapılan taramada yakın tarihte Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanma talebinin bulunmadığı ve VIP Terminali'nde görevli personelle haberde belirtilen şekilde bir konuşmanın geçmediği kaydedildi. Ayrıca, Sevinç İnönü'nün son olarak 11.07.2019 tarihinde Londra gidiş ve 26.07.2019'da ise Londra dönüş uçuşunda havalimanı VIP Terminali'ni kullandığının tespit edildiği aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel