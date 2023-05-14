Sevim teyze 86 yıllık ömrüne bir seçime daha kattı

Eskişehir'de yaşayan Sevim Kütürcü teyze, kayıtlı olduğu okula tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı ve 86 yıllık ömrüne bir seçim daha kattı.

Eskişehir'de yaşayan Sevim Kütürcü teyze, kayıtlı olduğu okula tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı ve 86 yıllık ömrüne bir seçim daha kattı.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için vatandaşların oy kullanma işlemleri sürerken, seçmen kaydının bulunduğu Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Sevim Kütürcü, ismindeki kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 1937 doğumlu olduğu öğrenilen Sevim Teyze, geçmişte ülkede şahit olduğu seçimlere bir yenisi daha ekledi. Okul bahçesindeki vatandaşların takdirini toplayan 86 yaşındaki Sevim Teyze, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde de oy kullanma fırsatını yakaladı. Kızı ve oğlunun yardımıyla oy kullanacağı okula tekerlekli sandalye ile gelen Sevim Teyze, oyunu kullanmasının ardından vatana ve millete hayırlı bir seçim olmasını diledi. - ESKİŞEHİR