Sevginin Melekleri Projesi'nden 18 Yıllık Umut Yolculuğu

Haber: İshak Kara

(VAN) - Sevginin Melekleri Projesi 18 yıldır Türkiye'nin farklı illerindeki çocukların eğitim yolculuğuna umut olmaya devam ediyor. Kadın dayanışması ve gönüllülük esasına dayanan proje, bu yıl da yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.

Sevgi Başıbüyük tarafından kurulan ve gönüllü yürütücüleri Merve Eskitaşcıoğlu ve Fatma Kılıç'ın olduğ proje kadın dayanışması ve gönüllülük esasına dayanıyor. 2025–2026 eğitim-öğretim döneminde Sevginin Melekleri gönüllüleri tarafından 50 okulda bin 959 öğrencinin mont, bot, bere, atkı ve okul enstrümanı ihtiyaçları karşılandı.

Çalışmalar, başta deprem bölgeleri ve dezavantajlı iller olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayıldı. Van'da 17; Kahramanmaraş, Muş, Bingöl ve Hatay'da 2'şer, Tunceli'de 3, Batman'da 6; Bitlis ve Erzurum'da 4'er; Erzincan, İzmir, Şanlıurfa ve Çankırı'da 1'er ve Siirt'te 5 okula destek verildi.

Sevginin Melekleri, bir yardım projesi olmanın ötesinde çocuklar için daha adil ve yaşanabilir bir dünya hedefiyle yürütülen vicdani bir sorumluluk hareketi olarak dikkati çekiyor. Proje, kız ve erkek öğrencilerin eğitim haklarına eşit erişimini desteklemeyi temel amaç ediniyor.

Sevginin Melekleri Projesi'nin kurucusu Sevgi Başıbüyük, dayanışmanın gücüne vurgu yaparak, "Yan yana durduğumuzda korkular küçülüyor, umutlar büyüyor. En karanlık anlarda bile ışık olabilmek en büyük gücümüz" mesajını paylaştı.

Projenin gönüllülerinden Merve Eskitaşcıoğlu ise şunları kaydetti:

"Sevginin Melekleri Projesi'yle her yıl hayatımıza yeni umutlar, yeni gülüşler ve unutulmaz hikayeler ekliyoruz. Sevgi ablamın yüreğiyle açtığı bu yolda yürümek benim için sadece bir gönüllülük değil; kalbime dokunan, beni dönüştüren çok kıymetli bir deneyim oldu. Her yıl daha fazla çocuğa ulaşabilmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz."

Gönüllü yürütücülerden Fatma Kılıç ise projeyi "gerçek anlamda bir sevgi ve dayanışma yolculuğu" olarak tanımladı. Kılıç, "Tamamen gönüllü, yardımsever dostlarımızın desteğiyle bu çocuklara ulaşıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın soğuk kış günlerinde üşümeden okula gidebilmesine katkı sağlamak ve bir çocuğun kalbinde umuda küçük de olsa bir yer açabilmek. Yolumuz uzun ama iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.