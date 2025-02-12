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Sevgililer Günü Alışverişlerinde Dolandırılma Uyarısı

Sevgililer Günü Alışverişlerinde Dolandırılma Uyarısı
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Uzmanlar, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi internetten alışveriş yaparken dolandırılma riskine dikkat çekti. Sanal kart kullanımının önemine vurgu yaparak, güvenilir sitelerden alışveriş yapılması gerektiğini belirttiler.

Uzmanlar, 14 Şubat Sevgililer Günü için internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırılma tehlikesine dikkat çekerek, alışverişlerde sanal kart kullanımının önemine dikkat çekti.

KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, 'Sevgililer Günü' öncesi internet üzerinden hediye alma telaşına düşen vatandaşlara uyarılarda bulundu. 14 Şubat'ın özellikle sevgililerin birbirine hediye almak için yoğun bir şekilde çaba sarf ettiği günlerden biri olduğunu belirten Çıbıkdiken, "Genellikle de bu süre içinde online alışveriş platformları tercih ediliyor. Online alışveriş platformları içerisinde tabii ki kurumsal olarak kendisini ispatlamış, güvenirlik açısından hiçbir sorunu olmayan sitelerde sorun yok. Ama bu tarz siteleri taklit etmeye çalışan, ucuz ürünler veriyormuş gibi görünüp insanları dolandırmaya çalışan siteler konusunda da dikkatli olmak lazım. Genellikle bu popüler sitelerin benzerlerini yaparak, linkler oluşturarak sosyal medya üzerinden insanları sanki o meşhur sitede alışveriş yapıyormuş gibi birebir kopyası yapılıyor. Bu sayede kullanıcıların kredi kartı bilgilerini alıp, onların beklediklerinden daha fazla bir miktarda hesaplarından para çekilmesine sebep oluyor" dedi.

"Özellikle ürünlerin çok cazip olarak gösterildiği yerlerde dikkat edilmesi lazım"

Fiyat konusunda cazip ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çıbıkdiken, "Özellikle ürünlerin çok cazip olarak gösterildiği yerlerde dikkat edilmesi lazım. Çünkü neden bu ürün cazip? ya o ürünle ilgili sizden ödeme alındıktan sonra o ürünün olmadığına dair bir bilgi veriliyor ya da bu süre içinde de sizin göndermiş olduğunuz rakam firma tarafından kullanılıyor ve ürün elimizde kalmadı, tedarik edemiyoruz gibi geri bildirim yapıyorlar. Sizin paranızı çok uzun bir sürede iade eden siteler de var" şeklinde konuştu.

"Sanal kart daha güvenli"

Kredi kartı kullanımında sanal kartların daha güvenli bir yol olduğunu ifade eden Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, "Kredi kartı ile ilgili alışveriş yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, sanal kartla alışveriş yapılması çok uygun. Çünkü sizin belirlediğiniz bir limitte sanal kart üzerinden çekim yapılmasına banka müsaade etmeyeceğinden dolayı en azından zarar edebileceğiniz kısmı kontrol edebileceğiniz bir kısma getirmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Dolandırılma durumunda bankayla olan sürecin çok önemli olduğunu anlatan Çıbıkdiken, "Bankalardan birçoğu sizin tarafınızdan yapılmadığını ispatladığınız alışverişlerde belli bir miktara kadar gerekli tedbirleri alıyor. Sanal kart kullanımı tavsiye ediliyor. Bunun limitini örneğin bin liralık bir alışveriş yapacaksanız o anda bin lira olarak belirledikten sonra alışverişi tamamlayabilirsiniz. Tüketicilerle ilgili özellikle Tüketici Hakem Heyetleri mağdur olan vatandaşlara hukuki açıdan yardımcı oluyor. İlgili yerlere başvurmaları halinde vatandaşlarımız haklarını buradan takip edebilirler" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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