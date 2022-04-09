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'Sevgi'yi kirlettiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Sevgi'yi kirlettiler

Samsun'da bulunan Sevgi Köprüsü isminin kurbanı oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bulunan Sevgi Köprüsü isminin kurbanı oldu. Aşıklar yaptıkları karalamalarla köprüyü kirletti.

İlkadım ilçesinde yer alan Sevgi Köprüsü önde set gibi duran tren hatlarını üstten aşarak Samsunluyu denize kavuşturuyor. Bazı mahallelerin deniz kıyısına geçişinde en kısa yol işlevi gören köprü sıkça kullanılıyor. İsmiyle aşıkların da ilgi odağı olan köprü, bunun zararını da görüyor. Benzerlerinde aşk kilitlerini akla gelirken, yurdum insanı sprey boyayla sevgisini gösteriyor.

Yıllar içerisinde köprü üzerine kazınmış birçok isim var. Sprey boyayla karalanmış isim ve yazılar nedeniyle kötü bir görüntü sergileniyor. Vatandaşlar görüntüsüyle kirletilmiş köprünün TEKNOFEST öncesi bakımdan geçirilmesini istedi. - SAMSUN

'Sevgi'yi kirlettiler

'Sevgi'yi kirlettiler

'Sevgi'yi kirlettiler

'Sevgi'yi kirlettiler

'Sevgi'yi kirlettiler

'Sevgi'yi kirlettiler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlkadım, Samsun, Yerel, Haberler

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