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Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM, Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 30 çocuğa giyim desteğinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM, Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 30 çocuğa giyim desteğinde bulundu.

Gerçekleştirilen destekle ilgili konuşan yetkililer, Adıyaman Safvan Sevgi Evlerinde kalan 7'si erkek, 23'ü kız olmak üzere 30 çocuğa belediyenin hayır çarşısından bayramlık hediye ettiklerini dile getirdi.

Çocuklar ve sevgi evleri yetkilileri de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Adıyaman, Yerel, Haberler

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